Marché : dans l'expectative de Christine Lagarde

(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes restent proches de leurs équilibres (-0,2% à Londres, stabilité à Francfort, +0,2% à Paris), alors que les opérateurs braquent leurs regards vers la BCE où se tient ce jour la réunion de politique monétaire. Si les économistes ne s'attendent guère à l'annonce de nouvelles mesures à l'issue de cette réunion, la conférence de presse que donnera la présidente Christine Lagarde devrait retenir l'attention des opérateurs. 'Les investisseurs attendent des éclaircissements sur l'analyse que fait la banque centrale des récents mouvements sur le marché obligataire et de ses conséquences sur les perspectives d'activité économiques et d'inflation', estime ainsi Aurel BGC. 'Ils attendent aussi que la BCE communique clairement sur ses intentions pour les prochains mois et sur sa capacité à contrer un mouvement de hausse des rendements obligataires qu'elle jugerait indésirable', poursuit le bureau d'études. En attendant ce rendez-vous, les opérateurs réagissent aux différentes publications de résultats de la matinée, sanctionnant ainsi celles de Hugo Boss et Lanxess (-4% chacun) à Francfort, ou encore Tod's (-4%) à Milan. Ils se montrent plus positifs concernant les résultats annuels du groupe de communication WPP (+1% à Londres), du réassureur Hannover Re (+1% à Francfort) et de la compagnie d'assurances Generali (+1% à Milan). Par ailleurs, Roche cède plus de 1% à Zurich, l'association de son Actemra/RoActemra et du remdesivir de Gilead ayant échoué dans le cadre d'un essai clinique de phase III conduit sur les patients souffrant d'une pneumonie associée à la Covid.

