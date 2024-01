Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: dans l'expectative de Christine Lagarde information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (+0,1% à Londres, -0,2% à Francfort, stabilité à Paris), dans l'expectative de la conclusion de la réunion de la BCE et de la conférence de sa présidente, en début d'après-midi.



'Il n'y a pas grand-chose à attendre de cette première réunion annuelle de la BCE. Christine Lagarde ne va pas passer de message laissant espérer une baisse prochaine des taux', prévient Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



'Elle va s'en tenir à ses éléments de langage habituels sur la situation économique difficile et sur la nécessité pour l'inflation de refluer davantage et sur les risques toujours présents, notamment au niveau géopolitique', pronostique-t-il.



'Pour autant, elle a déjà acté la fin de la hausse des taux et ne fera que repousser de quelques semaines ou mois le consensus sur la première baisse du taux directeur', ajoute le professionnel des marchés.



Le début de l'après-midi sera aussi marqué par la première estimation de la croissance du PIB américain au titre du quatrième trimestre 2023, Jefferies l'attendant en net ralentissement à +2,3% en rythme annualisé.



En attendant ces rendez-vous, on notera que le climat des affaires se dégrade en Allemagne en janvier, à en croire un indice Ifo en recul à 85,2 contre 86,3 en décembre, alors qu'il reste stable en France, au vu de l'indice de l'Insee qui se maintient à 98.



Dans l'actualité des valeurs, Nokia s'adjuge plus de 6% à Helsinki, l'équipementier de réseaux finlandais ayant fait état de 'signes de stabilisation' de son marché et évoqué une amélioration de ses prises de commandes, lors de sa publication annuelle.



Les opérateurs réservent aussi un accueil chaleureux aux résultats dévoilés par le spécialiste suisse des arômes et parfums Givaudan (+5% à Zurich), mais délaissent ceux du fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicro (-2% à Paris).





