Marché : dans l'expectative d'une donnée d'inflation

(CercleFinance.com) - Un certain attentisme prévaut sur les places européennes (-0,3% à Londres, -0,1% à Francfort et +0,1% à Paris), alors que les prix à la production pour le mois de mars aux Etats-Unis doivent paraitre en début d'après-midi. 'Ces prix à la production devraient être importants sur l'orientation du marché obligataire américain, qui reste très sensible à la moindre indication de rebond de l'inflation, qu'il soit 'temporaire' ou plus durable...', estime-t-on chez Aurel BGC. En attendant, en février 2021, la production industrielle a rechuté de 4,7% en France (après +3,2% en janvier), et s'est tassée de 1,6% en Allemagne (après -2% en janvier) alors que les économistes espéraient en moyenne un rebond. 'La baisse inattendue de la production industrielle en février signifie que le PIB allemand se sera presque certainement contracté au premier trimestre', estime un analyste de Capital Economics au sujet de l'Allemagne. 'Étant donné que de sévères restrictions resteront vraisemblablement en place jusqu'au début du deuxième trimestre, une reprise durable est peu probable avant le deuxième semestre', prévient-il en outre. Côté valeurs, Daimler avance de 1% à Francfort, sur fond de propos de Barclays qui reste à 'surpondérer' et relève son objectif de cours de 96 à 100 euros, affirmant prévoir 'plusieurs catalyseurs importants au deuxième trimestre' pour le constructeur automobile. Michelin recule de 1% à Paris, après un affichage de guidances 2023 sous les attentes d'Invest Securities et 'assez floues après 2023' selon le bureau d'études, à l'occasion d'une présentation du pneumaticien.

