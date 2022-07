Marché: dans l'attente du rapport sur l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 11:48

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes sont en léger recul ce matin, Paris cède 0,7% derrière Londres et Francfort (-0,5%), alors que les marchés sontdans l'expectative du rapport officiel du Département du Travail (DoL) sur l'emploi américain en juin.



Ce rapport est très attendu par les investisseurs, alors que l'ombre d'une possible récession plane toujours sur les marchés. Jefferies anticipe 320.000 créations de postes non agricoles et un repli du taux de chômage à 3,5% aux Etats-Unis.



'Nous pensons que l'emploi non agricole n'aura augmenté que de 225.000 postes, ce qui serait le rythme de croissance mensuelle de l'emploi le plus lent en 18 mois', indique pour sa part Deutsche Bank, qui voit toutefois lui aussi le taux de chômage à 3,5%.



Le rapport sur l'emploi devrait d'autant plus retenir l'attention que celui du cabinet ADP, qui devait paraître la veille, a finalement été annulé pour cause d'un changement de méthodologie qui doit être mis en place pour les publications à venir.



Enfin, Aurel BGC rapporte que selon les minutes du 9 juin dernier publiées hier, les membres du Conseil des gouverneurs de la BCE ont débattu de l'opportunité d'un relèvement plus important des taux d'intérêt en juillet et se sont montrés favorables au maintien de la possibilité de hausses de plus grande ampleur lors des prochaines réunions.



La BCE s'oriente ainsi vers une hausse de 25 pb fin juillet suivie d'une hausse potentiellement plus importante en septembre.



Dans l'actualité des valeurs européennes, le groupe BMW annonce avoir vendu un total de 75 891 véhicules BMW et MINI entièrement électriques dans le monde au cours du premier semestre 2022. Cela correspond à plus du double de ses ventes tout électriques par rapport à la même période de l'année dernière (+110,3 %).



Nokia et l'Indian Institute of Science (IISc) ont annoncé l'ouverture du Nokia Center of Excellence ( CoE ) in Networked Robotics à l'IISc Bangalore.



Enfin, Holcim indique avoir acquis General Beton Romania, le plus grand acteur indépendant du béton prêt à l'emploi en Roumanie, avec un chiffre d'affaires net 2022 estimé à 45 millions d'euros, desservant les grands centres urbains du pays dont la capitale Bucarest.