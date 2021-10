Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'attente des résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les principales bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce matin: si Londres grappille0,1%, Francfort et Paris reculent respectivement de 0,2% et 0,1%, à l'aube d'une semaine qui verra débuter la saison des résultats trimestriels. A ce sujet, les analystes de FactSet s'attendent à ce que les sociétés cotées sur le S&P 500 annoncent des résultats en hausse de 27,6% en moyenne pour le troisième trimestre. L'actualité reste bien sûr marquée par la hausse des prix des matières premières et par les perspectives de resserrement des politiques monétaires des banques centrales. Mercredi, les opérateurs de marché pourront d'ailleurs prendre connaissance des chiffres de l'inflation américaine, en mesure d'influencer le calendrier du 'tapering' de la Fed. En Europe, les publications de l'indice ZEW en Allemagne ou de la production industrielle dans la zone euro rythmeront les prochaines séances. En attendant, cette première séance de la semaine s'annonce assez calme puisqu'aucune statistique d'importance ne figure à l'agenda du jour. Du coté des valeurs européennes, le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca a annoncé que l'essai de phase III consacré à son anticorps AZD7442 avait atteint son critère d'évaluation principal en réduisant 'de manière significative' les risques de développer une forme sévère du Covid-19, voire d'en mourir. Sandoz, la filiale de génériques de Novartis, indique aujourd'hui avoir finalisé le rachat des activités de GlaxoSmithKline dans les antibiotiques céphalosporines, une opération destinée à renforcer sa position de leader mondial des antibiotiques. La banque néerlandaise ABN Amro a annoncé sa réorganisation autour de trois nouvelles unités, une décision qui va s'assortir d'une recomposition de son comité exécutif. Enfin, TotalEnergies annonce avoir déployé une technologie développée par Qnergy permettant de réduire significativement les émissions de méthane liées à ses opérations sur le gisement de gaz de Barnett aux États-Unis.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.