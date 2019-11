Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'attente des négociations sino-américaines Cercle Finance • 25/11/2019 à 11:03









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute en hausse lundi, première séance d'une semaine qui sera principalement marquée par la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 s'adjuge 0,5% à 5921 points. Après six semaines consécutives de hausse, le marché parisien avait cédé près de 0,8% la semaine passée, les investisseurs commençant à s'inquiéter du manque de débouchés concrets dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. 'L'attention des marchés va rester focalisée sur les négociations commerciales sino-américaines, avec l'espoir d'un prochain accord de phase 1', prévient ce matin Danske Bank. 'Nous nous attendons à ce qu'un accord soit trouvé au cours du mois qui vient, même si certaines informations font état de désaccords quant à l'annulation de récentes majorations de droits de douane et concernant les achats chinois de produits agricoles', avance la banque danoise. Les marchés américains seront fermés jeudi pour Thanksgiving et n'ouvriront vendredi que pour une séance écourtée, ce qui promet une activité relativement réduite sur les marchés en fin de semaine. D'ici là, les investisseurs auront pris connaissance des derniers chiffres du PIB de troisième trimestre, des commandes de biens durables et des dépenses des ménages aux Etats-Unis. Aucune statistique d'importance ne figure en revanche au calendrier aujourd'hui. Alors que Paris affiche encore un gain de près de 25% depuis le 1er janvier, la peur de rater le train de la hausse, c'est-à-dire le 'FOMO' ('fear of missing out') pourrait néanmoins continuer de porter les marchés d'ici à la fin de l'année. 'Au cours de la phase haussière en cours, les marchés d'actions ont eu tendance à finir l'année en beauté lorsque le S&P 500 affichait une hausse en pourcentage à deux chiffres au mois d'octobre', rappelle-t-on ainsi chez Argus Research. Du coté des valeurs, LVMH et Tiffany confirment avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Tiffany par LVMH à un prix de 135 dollars par action en numéraire, opération valorisant le joaillier à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards de dollars. Conformément à l'accord signé en août dernier et suite à l'approbation des autorités compétentes, Orange annonce avoir finalisé la cession de l'intégralité de sa participation de 95,5% dans Orange Niger à Zamani Com. Eiffage Immobilier annonce avoir remporté, en groupement avec Nexity, CDC Habitat, EDF et Groupe Groupama le secteur E du village des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, situé à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur Thales après l'organisation d'un roadshow avec la direction. L'objectif de cours est réduit à 120,5 E (contre 126 E) suite à l'ajustement des estimations des analystes.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.