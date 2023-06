Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: dans l'attente des décisions des banques centrales information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennessont à l'arrêt ce matin, Francfort, Londres et Paris évoluant quasiment à leur niveau de clôture de la veille.



La prudence est de mise que les investisseurs, d'autant qu'un durcissement des politiques monétaires des grandes banques centrales reste toujours une éventualité.



L'annonce, hier, d'une entrée en récession 'technique' de la zone euro, marquée par deux trimestres consécutifs de croissance négative, est par ailleurs venue renforcer les inquiétudes entourant la santé de l'économie mondiale.



Dans ce contexte, les volumes d'échange apparaissent particulièrement réduits depuis lundi, à quelques jours des réunions de la Fed et de la BCE prévues la semaine prochaine.



Notons que l'apaisement des tensions sur le marché des taux pourrait potentiellement favoriser une petite hausse des actions au détriment des obligations.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se stabilise autour de 3,73% et en Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, revient camper sur la zone de 2,40%.



Le dollar remonte légèrement face à l'euro, qui cède du terrain vers 1,0763$/euro.



Dans l'actualité des sociétés européennes, AstraZeneca rapporte que le comité consultatif de la FDA recommande le nirsevimab à l'unanimité comme premier agent d'immunisation contre les infections dues au VRS (virus respiratoire syncytial) chez les nourrissons.



Le laboratoire anglo-suédois annonce par ailleurs AstraZeneca aavoir conclu un accord de collaboration, d'option exclusive et de licence avec Quell Therapeutics autour du diabète de type 1 (T1D) et des maladies inflammatoires de l'intestin (IBD).



Enfin, UBS a officialisé vendredi la signature avec le gouvernement suisse d'un contrat de garantie contre les pertes, alors que la banque s'apprête à boucler l'acquisition de Credit Suisse ce lundi.







