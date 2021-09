Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'attente de la reprise à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 08:34









(CercleFinance.com) - Après son timide rebond de la veille, la Bourse de Paris devrait reprendre le chemin de la baisse mardi matin, en attendant la reprises des échanges à Wall Street et la publication de plusieurs statistiques en zone euro. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin septembre - recule d'un point à 6741,5 points, annonçant un début de journée plutôt frileux. La matinée sera animée par une série d'indicateurs d'activité, dont la confirmation des chiffres du PIB pour l'ensemble de la zone euro ainsi que l'indice ZEW mesurant le sentiment des investisseurs allemands. Ces statistiques seront regardées de près par les investisseurs afin d'en savoir plus sur l'évolution des débats au sein de la BCE, qui réunira son comité de politique monétaire jeudi. La solide dynamique économique enregistrée depuis le début de l'année semble en train de se stabiliser depuis quelques semaines, un ralentissement qui se reflète notamment dans les perspectives des entreprises industrielles. L'indice PMI des directeurs d'achat est ainsi passé de 60,2 points à 59,5 points au mois d'août dans la zone euro. En revanche, les perspectives d'activité restent très bonnes dans le secteur des services et se maintiennent malgré la propagation du variant Delta. Si la reprise entre dans une phase tumultueuse du fait de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, ces difficultés ne devraient pas empêcher la BCE de signaler jeudi une légère baisse du rythme de ses rachats d'actifs. Privée de l'orientation de Wall Street hier, la Bourse de Paris n'avait gagné que 0,8%, un score insuffisant pour effacer les 1,1% perdus vendredi. La séance s'était achevée avec 1,9 milliards d'euros échangés en l'absence de véritable flux acheteur n'avait pas permis au CAC de rester au contact des 6760 points, son plus haut du jour. Du côté de New York, les 'futures' sur les principaux indices boursiers laissent pour l'instant entrevoir une légère hausse de Wall Street après le long week-end de 'Labor Day'.

