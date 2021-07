Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi matin dans l'attente d'une nouvelle salve d'indicateurs économiques en Europe et aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - progresse de 28 points à 6506,5 points, annonçant un début de séance dans le vert. Le début de journée va être animé par les résultats préliminaires des enquêtes PMI d'IHS Markit concernant le secteur privé de toute une série de pays européens. Après le rapide redressement de l'activité opéré ce printemps, les indices PMI pourraient montrer un léger ralentissement au mois de juillet, même s'ils devraient largement demeurer en zone d'expansion. 'Le niveau désormais atteint par les PMI européens dépasse son niveau de longue période', soulignent les économistes d'Oddo BHF, qui y voient une tendance annonciatrice d'une modération dans les prochains mois. Plus globalement, bon nombre d'analystes s'attendent à ce que la rapide propagation du variant Delta affecte aussi le moral des chefs d'entreprise. 'Le climat des affaires pourrait s'en ressentir, mais en tout état de cause, le rythme d'activité s'annonce très robuste durant les mois d'été', pronostique Oddo. A suivre aussi cet après-midi: l'indice PMI américain, qui devrait, selon le consensus, s'être légèrement tassé en juillet. Hier, la Bourse de Paris avait fini la séance en demi-teinte, le CAC ayant reperdu les trois-quarts de ses gains initiaux pour en terminer à 6481 points (+0,3%), dans des volumes étriqués de 2,6 milliards d'euros. Les investisseurs ont encore semblé vouloir se détourner des actions pour se porter sur des actifs jugés plus sûrs, comme les obligations d'Etat. Confortés par le communiqué de la BCE ainsi que par des chiffres US qui écartent le scénario d'un surchauffe de l'économie, les taux américains se détendent en direction de 1,26%. Les OAT française se replient quant à elles d'un point de base, à -0,08%, tandis que les Bunds restent stables autour de -0,42%, au plus bas depuis le mois de février. A Wall Street, la séance de jeudi a démarré sur une note relativement terne avant de s'achever sur un biais légèrement haussier, les trois grandes indices new-yorkais étant désormais revenus à moins de 2% de leurs sommets historiques.

