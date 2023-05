Marché: dans l'attente d'avancées pour la dette US information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 11:36

(CercleFinance.com) - L'ambiance est plutôt morose sur les places boursières européennes ce matin: plombé par le luxe, Paris cède plus de 1%. Outre-Rhin, Francfort lâche 0,1% tandis que Londres évolue tout juste à l'équilibre.



Les investisseurs restent pour l'instant dans l'attente d'avancées dans le dossier de la dette américaine.



La réunion de lundi soir entre Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy n'a pas encore débouché sur un compromis dans ce dossier. 'Il ne reste que quelques jours pour trouver un accord', prévenait-on lundi matin chez Commerzbank.



Néanmoins, Deutsche Bank fait part de 'propos volontaristes' de la part du président de la Chambre des Représentants et du locataire de la Maison Blanche à l'issue de leur rencontre.



En attendant d'en apprendre davantage sur ce dossier, les opérateurs ont pris connaissance ce mardi matin des indices d'activité PMI composites (en estimation flash) pour le mois de mai.



Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale s'est contracté, passant de de 54,1 en avril à 53,3 ce mois-ci en estimation flash, signalant une cinquième hausse consécutive de l'activité du secteur privé dans la région, mais à un rythme ralenti.



'Une quasi-stagnation des nouvelles affaires a entrainé un ralentissement de l'expansion par rapport à avril, tandis que la c

roissance apparait de plus en plus déséquilibrée à l'échelon sectoriel', notent les enquêteurs.



Au Royaume-Uni, la dernière enquête PMI réalisée par S&P Global et CIPS auprès des directeurs d'achat illustre à nouveau la solide hausse de l'activité du secteur privé dans le pays, même si la vitesse d'expansion s'étiole légèrement par rapport au mois d'avril.



Ainsi, l'indice PMI Composite est passé de 54,9 en avril à 53,9 en mai (estimation flash). Ce niveau reste néanmoins largement supérieur aux 50, soit le seuil qui sépare zone de contraction (inférieur à 50) et zone de croissance de l'activité (au-delà des 50).



Toujours sur le front des statistiques, l'inflation au Royaume-Uni, les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, ainsi qu'une nouvelle estimation du PIB allemand sont à l'agenda des prochains jours.



Aux Etats-Unis, la fin de la semaine sera marquée par la publication d'une nouvelle estimation de la croissance économique, puis des revenus et dépenses des ménages, accompagnés d'un indice des prix PCE habituellement scruté de près par la Fed.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Novo Nordisk a annoncé les principaux résultats d'un essai de phase 3 autour du semaglutide 50 mg pour la perte de poids. Les personnes traitées semaglutide oral ont enregistré une perte de poids statistiquement significative de 17,4 % après 68 semaines, contre une réduction de 1,8 % avec le placebo.



Nokia a annoncé aujourd'hui le premier déploiement du haut débit par fibre 10G au Vietnam avec l'opérateur Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT).



Enfin, Nestlé annonce le départ à la retraite début 2024 de Magdi Batato, directeur général et chef des opérations. Stephanie Pullings Hart, lui succédera après une période de transition et deviendra membre de la direction du groupe d'ici le 1er janvier 2024.