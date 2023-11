Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: Crédit Agricole anticipe une inflexion des taux information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a publié aujourd'hui ses perspectives d'investissement : la banque estime que les investisseurs vont devoir composer avec des perspectives économiques contrastées en 2024 et des risques liés à une volatilité plus élevée.



Dans un contexte de baisse de la croissance mondiale, ' le différentiel de croissance entre marchés émergents et développés sera au plus haut depuis cinq ans. Par ailleurs, l'Inde connaîtra une croissance plus rapide que la Chine ', croit savoir la banque.



Crédit Agricole anticipe une baisse des taux de la Fed à la fin du 1er semestre 2024 et estime que si le soutien budgétaire diminuera dans les marchés développés, pénalisés par un endettement élevé, il continuera à accompagner la transition énergétique.



En début d'année, l'attention des investisseurs devrait se porter sur la dette souveraine, les crédits de qualité et la dette émergente libellée en devises fortes. Le ' pivot ' de la Fed devrait être favorable aux actifs plus risqués et profiter aux actions asiatiques, poursuit la banque tricolore.



Crédit Agricole cible une croissance du PIB mondial de 2,5% en 2024, avec 0,7% en moyenne dans les pays développés, contre 3,6% dans les marchés émergents.



Pour 2025, la banque anticipe un PIB réel mondial de 2,7%, avec +1,5% et +3,6% respectivement pour les pays développés et les pays émergents.



' Les investisseurs devront chercher des opportunités du côté des entreprises positionnées sur des thématiques porteuses à long-terme telles que la transition énergétique ou les relocalisations des chaines d'approvisionnement. Enfin, il faudra attendre le second semestre pour revenir plus massivement sur les actions européennes ', conclut Vincent Mortier, Directeur des investissements du Groupe Amundi.







