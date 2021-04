Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : cours à la baisse, sous le poids des incertitudes Cercle Finance • 23/04/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont à la baisse ce matin, Francfort lâchant 0,4% devant Londres (-0,3%) et Paris qui limite la casse (-0,1%). Hier, la présidence de la BCE, Christine Lagarde, a indiqué que les perspectives économiques à court terme dans la zone euro restaient assombries par l'incertitude, en raison de la persistance de la pandémie de Covid. 'La BCE ne devrait pas utiliser de nouveaux outils de politique monétaire (...) avant la fin de la grande revue de sa stratégie dont les résultats devraient être présentés à l'automne', estiment les analystes de chez Aurel BCG. La crise sanitaire et le financement des plans de soutien commencent d'ailleurs à coûter cher aux Etats de la zone euro: leur dette publique a augmenté de 1240 MdsE l'an dernier, atteignant 11 100 MdsE, soit 98% du PIB de la zone, selon les chiffres d'Eurostat. Le secteur privé de la zone euro semble quant à lui en meilleure forme: sa croissance s'est en effet accélérée en avril, portée par une expansion record du secteur manufacturier, montre un enquête PMI publiée vendredi par IHS Markit. Ainsi, l'indice PMI 'flash' composite - qui mesure l'activité globale dans la région - s'est redressé à 53,7 le mois dernier, contre 53,2 en mars, marquant un plus haut de neuf mois. L'indice PMI 'flash' portant sur l'industrie manufacturière a, lui, augmenté à 63,3, après 62,5 le mois précédent, ce qui correspond à un plus haut historique depuis la création de la statistique, en 1997. Autre signe encourageant, le PMI 'flash' de l'activité dans le secteur des services est ressorti à 50,3 en avril, contre 49,6 en mars, repassant au-dessus de la barre des 50 points témoignant d'une expansion de l'activité. Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit, évoque même un 'dynamisme rassurant' de l'activité en dépit du durcissement des mesures de lutte contre le Covid-19 lié à l'apparition d'une troisième vague de l'épidémie. Du côté des valeurs,Daimler (+1%) a relevé ses prévisions pour l'exercice 2021 après des résultats de premier trimestre soutenus par la vigueur de sa division Mercedes-Benz. Le groupe de Stuttgart a annoncé ce matin un chiffre d'affaires trimestriel a de 41MdsE, contre 37,2 MdsE au 1er trimestre 2020, sur la base de ventes de véhicules en hausse de 13%. Air Liquide (-0,5%) annonce un chiffre d'affaires trimestriel du Groupe de 5,3 MdsE, soit une hausse comparable de + 3,8 % par rapport à un 1er trimestre 2020. Le groupe se veut 'confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant'. Hier soir, Vivendi (+3%) a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 3,9 MdsE en progression de 5,0 % à taux de change et périmètre constants (ou +0.8% en données réelles) par rapport au premier trimestre 2020. Vinci (+1%) a aussi présenté un chiffre d'affaires consolidé de 10,2 MdsE réalisé lors des 3 premiers mois de l'année, ce qui représente une croissance organique de 5.1% par rapport à la même période un an plus tôt, porté par la reprise de l'activité en France. Enfin Airbus (-1%) annonce avoir reçu une commande ferme de 25 appareils A321neo (New Engine Option) de la part de Delta Air Lines.

