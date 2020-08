Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : consolidation en vue après le taux de chômage Cercle Finance • 13/08/2020 à 08:23









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une progression du CAC40 de 0,9% à 5073,3 points, les futures sur l'indice phare de la Bourse de Paris augurent d'un repli de l'ordre de 0,4% vers 5050 points, sur fond de chiffres du chômage en trompe-l'oeil. Au deuxième trimestre 2020 en France (hors Mayotte), le nombre de chômeurs au sens du BIT a diminué de 271.000 à deux millions de personnes, soit un taux de chômage en baisse de 0,7 point à 7,1% de la population active, selon l'Insee. Ce dernier précise toutefois que cette nette baisse du chômage au sens du BIT 'ne traduit pas une amélioration du marché du travail mais un effet de confinement des personnes sans emploi qui l'emporte sur l'effet de hausse du nombre de personnes sans emploi'. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs doivent encore prendre connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ainsi que des prix à l'importation pour le mois de juillet. Dans l'actualité des valeurs, Air France-KLM a annoncé mercredi soir la signature d'un avenant à l'accord de groupe 'pilotes Air France-Transavia', permettant le déploiement de Transavia France sur des liaisons domestiques françaises. Genkyotex fait part d'un accord d'acquisition par Calliditas Therapeutics, société pharmaceutique basée à Stockholm, d'un bloc de contrôle de 62,7% dans Genkyotex à un prix en numéraire pouvant aller jusqu'à 2,80 euros par action.

