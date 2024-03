Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: consolidation en cours, PMI à suivre information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir en légère baisse mardi avant une nouvelle série d'indicateurs économiques qui pourraient permettre d'en savoir plus sur l'évolution de la conjoncture.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - recule de 22 points à 7945 points, un repli annonciateur d'un baisse modérée en début de séance.



Après une entame d'exercice spectaculaire, qui a permis au CAC de s'adjuger 5,5% depuis le 1er janvier, le marché parisien a amorcé depuis deux semaines un mouvement de consolidation à l'horizontale, campant sous ses récents sommets.



L'absence de catalyseurs devrait inciter les investisseurs à rester sur la touche en attendant les deux grands rendez-vous de la semaine: la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et le rapport sur l'emploi américain vendredi.



La journée sera néanmoins animée par les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur des services en Europe, qui pourraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de la BCE.



Si les estimations préliminaires avaient montré une légère amélioration de la tendance, ces chiffres devraient confirmer qu'une certaine prudence reste de mise concernant la santé de l'économie européenne en ce début d'année.



A suivre aussi cet après-midi, l'indice ISM américain, qui devrait, selon le consensus, ne montrer aucun changement de tendance notable sur le mois de février.



'L'ISM est attendu relativement stable et pointant de nouveau à une croissance positive mais plus faible que la normale', pronostiquent les analystes d'Oddo BHF.



Les investisseurs continueront aussi de surveiller l'actualité politique aux Etats-Unis avec l'organisation demain de primaires dans une quinzaine d'Etats, une journée cruciale connue sous le terme de 'Super Tuesday'.



Les victoires de Joe Biden et Donald Trump sont largement attendues dans leur camp respectif, ce qui signifie que les deux candidats devraient logiquement se retrouver lors de l'élection présidentielle prévue le 5 novembre.





