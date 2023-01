Marché: confiant avant la croissance des Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant ce jeudi (+0,1% à Londres, +0,2% à Francfort, +0,6% à Paris), dans l'attente de la publication d'une toute première estimation du PIB des Etats-Unis pour le dernier trimestre 2022, en début d'après-midi.



Après une croissance à un rythme annualisé de 3,2% au troisième trimestre, les économistes anticipent globalement un ralentissement plutôt modéré, ceux de Jefferies tablant ainsi sur un taux annuel de 2,4% sur les trois derniers mois de l'année.



Toujours au chapitre des données américaines, outre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, doivent paraitre cet après-midi les commandes de biens durables et les ventes de logements neufs pour le mois de décembre.



Sur le front des valeurs européennes, SAP lâche plus de 3% à Francfort, après que le spécialiste des logiciels d'entreprise a publié des résultats sans surprise et annoncé étudier une éventuelle cession de sa participation dans Qualtrics.



Diageo dévisse de près de 6% à Londres, en dépit de résultats semestriels en croissance, le groupe de spiritueux expliquant que 'ses hausses de prix et les économies de productivité ont plus que compensé l'incidence de l'inflation des coûts'.



Nokia s'adjuge par contre plus de 3% sur l'OMX, l'équipementier de réseaux finlandais ayant fait part de résultats de quatrième trimestre 2022 en forte progression et déclaré s'attendre à un nouvel exercice de croissance cette année.



Enfin, STMicro s'adjuge plus de 6% à Paris et à Milan, entouré pour la publication par le fabricant de semiconducteurs d'un résultat net presque doublé au titre de 2022, soutenu par une forte demande dans l'automobile et l'industriel.