Marché: confiance modérée sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 11:52

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains modérés ce mardi (+0,3% à Londres, à Francfort et à Paris), dans le sillage du Dow Jones la veille (+0,6%) sur fond d'un apaisement des craintes pour le système financier.



'Le secteur bancaire a rebondi alors que les investisseurs ont été rassurés par l'annonce du rachat des dépôts et des prêts de Silicon Valley Bank par First Citizens Bank', pointe Kiplink, ajoutant que First Citizens pourrait recevoir des aides supplémentaires des autorités.



'Si la confiance dans le secteur bancaire pourrait mettre un peu de temps avant de revenir totalement, des opportunités pourraient se créer dans les mois qui viennent', estimait lundi Mona Mahajan, chez Edward Jones.



D'après cette stratégiste, les investisseurs pourraient commencer à abandonner leurs choix défensifs et miser davantage sur une reprise de l'économie et un réveil des cycliques avec l'apaisement des peurs sur les valeurs bancaires.



Au chapitre des statistiques en Europe, le climat des affaires en France fléchit légèrement, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, qui perd un point pour s'établir à 103 en mars, mais reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Dans l'actualité des valeurs, Siemens prend plus de 1% à Francfort alors que le groupe industriel se classe au premier rang des entreprises allemandes et au sixième rang mondial dans le classement des brevets de l'Office européen des brevets.



Marks & Spencer gagne aussi plus de 1% à Londres, aidé par Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 150 à 200 pence, dans le sillage d'estimations de BPA augmentées pour la chaine de grands magasins.