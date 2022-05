Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: confiance avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 11:52









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes continuent de remonter (+1,1% à Londres, +0,9% à Francfort, +1,9% à Paris) dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois d'avril, qui pourrait faire évoluer les attentes quant à la politique de la Fed.



Selon Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, le consensus table cette fois-ci sur une progression moins forte des prix, l'anticipant à 8,1% en rythme annuel le mois dernier, contre 8,5% en mars.



'Si c'est effectivement le cas, l'état d'esprit général des marchés pourrait commencer à évoluer, considérant que le pic inflation aura potentiellement été atteint', estime l'analyste, pour qui les marchés 'pourraient commencer à infléchir leur vision à sens unique'.



'Et cela pourrait commencer à se ressentir avec un début d'inflexion d'appétit pour le dollar bénéficiant ainsi à l'euro, une petite détente des taux courts et peut-être les prémices d'une stabilisation des marchés actions', poursuit-il.



En attendant ce rendez-vous, l'attention se concentre sur les nombreuses publications de résultats de la matinée en Europe, telles que celles de thyssenkrupp (+10%) et TUI (+4%) qui profitent tous deux de relèvements d'objectifs annuels.



Parmi les autres publications trimestrielles de la séance, les opérateurs accueillent favorablement celles de Compass (+9%) et Allianz (+3%), mais délaissent celles d'Ahold Delhaize (-4%), K+S (-4%) et Siemens Energy (-5%).



Par ailleurs, Roche dévisse de 6% à Zurich, après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé l'échec d'un essai clinique de phase III portant sur un nouveau traitement du cancer bronchique associant un médicament expérimental à son Tecentriq.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.