Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: confiance avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 11:53

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins prononcés (+0,6% à Londres, +0,4% à Paris, +0,2% à Francfort) à l'approche de la parution, en début d'après-midi, du rapport sur l'emploi du Département du Travail (DoL) américain.



Les résultats de l'enquête ADP dévoilés mercredi laissent présager une publication assez terne tout à l'heure, Jefferies n'attendant par exemple que 165.000 créations de postes non agricoles et un maintien du taux de chômage à 3,5% aux Etats-Unis.



De piètres données sur le marché du travail seraient toutefois de nature à conforter, au sein du comité de politique monétaire de la Fed, les partisans d'un statu quo de la banque centrale américaine sur ses taux directeurs dans les mois à venir.



En attendant ce rendez-vous, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé à 43,5 en août par rapport au creux de 38 mois de juillet (42,7), mais il continue de signaler un fort taux de contraction du secteur.



'La contraction du secteur manufacturier s'explique notamment par les opérations de déstockage dans les entreprises. Or, celles-ci pourraient prendre fin prochainement', pointe Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



Au Royaume-Uni, la contraction de l'industrie manufacturière s'est accentuée le mois dernier, au vu de l'indice PMI du secteur qui est passé de 45,3 en juillet à 43 en août, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis mai 2020.



Du côté des valeurs, Volkswagen (-3% à Francfort) et Renault (-4% à Paris), souffrent tous deux de dégradations de recommandations de 'neutre' à 'vente' chez UBS, qui pointe notamment la montée en puissance de la concurrence des constructeurs chinois.