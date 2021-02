Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : confiance avant de nombreuses publications Cercle Finance • 08/02/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine avec un certain optimisme (+0,7% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,6% à Paris), alors que de multiples publications de résultats d'entreprises sont attendues dans les jours à venir. Après une progression de 1,5% le mois précédent, la production industrielle allemande a stagné en décembre 2020, conformément aux attentes, mais avec une hausse de 0,9% en excluant les secteurs de l'énergie et de la construction. 'Nous soupçonnons que la production aura légèrement baissé depuis lors, car les mesures de confinement ont continué à faire des ravages et les difficultés de la chaîne logistique ont affecté la production dans le secteur automobile', estime Capital Economics. Les opérateurs doivent encore prendre connaissance cette semaine, entre autres, de la production industrielle pour décembre dans la zone euro, d'une première estimation du PIB britannique au dernier trimestre 2020 et de l'inflation aux Etats-Unis en janvier. Surtout, la saison des résultats va se poursuivre, avec par exemple Total, Société Générale, ThyssenKrupp, AstraZeneca, ArcelorMittal et ING en Europe, ou encore Cisco, Coca-Cola, General Motors, PepsiCo et Disney de l'autre côté de l'Atlantique. En attendant, Dialog Semiconductor s'envole de 16%, après un accord sur les modalités d'une acquisition de Renesas au prix de 67,50 euros par action, soit une valeur totale d'environ 4,9 milliards d'euros (environ 615,7 milliards de yens). Siemens Energy avance de 2% à Francfort, suite à un protocole d'accord avec le groupe de gaz industriels Air Liquide visant à 'créer un écosystème européen des technologies de l'électrolyse et de l'hydrogène'. AkzoNobel gagne 1% à Amsterdam, le fournisseur de peintures et enduits n'ayant plus l'intention de poursuivre l'acquisition de Tikkurila pour 31,25 euros par action, à la suite d'une offre concurrente plus élevée.

