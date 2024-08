Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: clôture en ordre dispersé à New York information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est montrée indécise lundi : le Dow Jones a reculé de moins de 0,4% à 39357, alors que le S&P500 a fini tout à fait stable à 5344 et que le Nasdaq Composite a avancé de 0,2% à 16.781.



Les signes de nervosité se multiplient depuis plus d'un mois, le Dow ayant ainsi interrompu la semaine passée une série de quatre semaines consécutives de hausse et le Nasdaq ayant décroché de plus de 10% depuis son récent plus haut du 10 juillet dernier.



Après une première moitié d'année idyllique pour les marchés boursiers, gérants et analystes tournent maintenant des regards inquiets vers un second semestre qui pourraient réserver davantage de turbulences.



La principale interrogation des intervenants va surtout consister à déterminer si l'économie américaine se dirige vers un atterrissage en douceur ou une éventuelle retombée en récession. Aussi, les données de la semaine seront scrutées attentivement.



La tendance pourrait être tout particulièrement influencée par les ventes au détail aux Etats-Unis pour le mois de juillet (à paraître jeudi), le consensus tablant sur une progression de 0,3% après une stabilité le mois précédent.



Les différents chiffres de l'inflation (prix à la production mardi, à la consommation mercredi et à l'importation jeudi) devraient quant à eux définitivement entériner le scénario d'une baisse de taux dès le mois prochain.



Du côté des résultats, la consommation sera également à l'honneur cette semaine avec les trimestriels de Home Depot mardi, puis de Walmart jeudi. Les performances de Cisco, le géant des équipements de réseaux, seront également surveillées de près.





