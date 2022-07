Marché: climat morose avec l'effondrement de l'indice ZEW information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 12:01

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes sont en léger recul ce matin, Paris cède 0,4% devant Francfort (-0,8%) et devant Londres (-0,3%), dans un contexte de prudence avant la saison des résultats trimestriels d'entreprises et dans la perspective d'une hausse des taux de la Fed à la fin du mois.



De plus, 'la résurgence de la Covid-19 et les amendes infligées aux principales entreprises technologiques en Chine l'ont emporté sur l'optimisme au sujet de la prochaine saison des résultats', explique Liberum ce matin.



Ce dernier met aussi en avant, outre les inquiétudes sur la demande en Chine avec la réintroduction de restrictions sévères, une flambée des prix du gaz liée selon lui à de la maintenance sur le plus grand gazoduc transportant du gaz russe vers l'Allemagne.



Par ailleurs, les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une chute de l'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne, celui-ci s'étant effondré de 25,8 points pour atteindre une valeur de -53,8 dans l'enquête de juillet 2022, traduisant ainsi une forte dégradation des perspectives économiques du pays.



L'évaluation de la situation économique en Allemagne s'est également fortement dégradée, l'indice correspondant s'établissant actuellement à -45,8, soit 18,2 points de moins qu'en juin. Dans les deux cas, il s'agit de niveaux inférieurs à ceux de mars 2020.



'Les principales préoccupations actuelles concernent l'approvisionnement énergétique en Allemagne, la hausse annoncée des taux d'intérêt par la BCE et de nouvelles restrictions liées à la pandémie en Chine', explique l'institut.



Dans l'actualité des sociétés européennes, BASF a publié hier soir ses résultats préliminaires au titre du deuxième trimestre, dont un résultat net estimé en croissance de 26% à 2,09 milliards d'euros, 'nettement supérieur au consensus des analystes'.



La société a par ailleurs annoncé ce matin que l'unité commerciale de sa division Coatings, BASF Global Automotive Refinish Coatings Solutions, s'était associée à l'Association européenne des concessionnaires automobiles Peugeot (AECP) pour les années à venir.



Equinor annonce avoir signé un accord pour acheter une participation de 100% dans le développeur américain de stockage de batteries East Point Energy LLC.



Enfin, Holcim indique avoir acquis Teko Mining Serbia, l'une des plus grandes sociétés indépendantes de granulats de Serbie avec un chiffre d'affaires estimé en 2022 à plus de 20 millions d'euros et 2,4 millions de tonnes de granulats vendus par an.