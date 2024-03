Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: Citi conseille Airbus et Thales pour jouer l'IA information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - Les titres de l'avionneur Airbus et de l'électronicien Thales font partie des valeurs recommandées par les analystes de Citi afin de profiter de la prochaine vague boursière liée à l'IA.



Dans une note de stratégie diffusée dans la nuit, la banque d'affaires américaine conseille aux investisseurs d'élargir leur exposition à la thématique de l'IA au-delà de titres bien connus comme Nvidia.



'Nous pensons qu'il est temps de tirer parti de la prochaine étape de l'engouement qui entoure les valeurs liées à l'intelligence artificielle, ce qui implique de se positionner au-delà des Etats-Unis et sur l'intégralité de sa chaîne de valeur', explique Citi.



Pour les investisseurs à la recherche de valeurs de croissance ('growth'), la firme recommande toute une série d'actions US 'à prix raisonnable' incluant notamment Intel, Marvell Technology, Qualcomm ou Visa.



En dehors du marché américain, la banque cite, entre autres, les titres ABB, Airbus, Amadeus, Bouygues, Prysmian et Thales.



Pour les adeptes de la gestion 'value', en quête de titres décotés par rapport à leur valeur intrinsèque ou à leur secteur mais affichant un potentiel d'amélioration au niveau des marges, Citi retient GE HealthCare aux Etats-Unis mais aussi AXA, Capgemini, Orange ou Siemens en Europe parmi les valeurs à privilégier.



A noter qu'Airbus et Thales font eux aussi partie de cette dernière liste.





