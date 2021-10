Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : chute des ventes de voitures dans l'UE en septembre information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont lourdement chuté en septembre pour retrouver leurs plus bas niveaux depuis 1995 pour cette période de l'année. Les nouvelles immatriculations de véhicules de tourisme ont plongé de 23,1% le mois dernier, à 718.598 unités, révèlent les derniers chiffres de l'Association européenne des constructeurs d'automobiles (ACEA). Les ventes ont subi des replis à deux chiffres dans tous les grands marchés européens, avec des reculs de -32,7% en Italie, -25,7% en Allemagne, -20,5% en France et -15,7% en Espagne. Dans son communiqué, l'ACEA justifie cette baisse de la demande par une offre insuffisante de véhicules, conséquence selon elle de la pénurie actuelle de semi-conducteurs au sein du secteur. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes au sein de l'UE affichent encore une progression de 6,6%.

