Marché: chute des indices new-yorkais ce mardi

(CercleFinance.com) - Après un pont de trois jours, et malgré une stabilité encourageante des indices mondiaux lundi, c'est la douche froide qui s'abat sur Wall Street mardi, avec un Nasdaq Composite à près de -3,3% à 17.136 en clôture, dans le sillage du secteur des semi-conducteurs.



Ce dernier décroche littéralement façon 'flash krach', le 'SOXX' plongeant de -7,6% (vers 213,5), ce qui efface près de 800Mds$ de capitalisation, une sorte de réédition -mais en pire- des séances du 17 juillet et du 1er août (pertes voisines de 7,1 à 7,2%).



Cette première séance de septembre se solde aussi par une correction de -2,1% du S&P500 à 5.529 : il efface tous ses gains depuis le 15 août et clôture sur ses niveaux du 31 juillet. Le Dow Jones s'en tire mieux avec -1,5% à 40.937, grâce à la présence de valeurs défensives comme UnitedHealth et Coca-Cola.



Le Nasdaq-100 dévisse de -3,1% dans le sillage de Nvidia (-9,5%, soit -280Mds$ de 'capi', une enquête pour pratiques anti-concurrentielles vient d'être lancée), KLA (-9,4%), On Semiconductor (-9,1%) et Intel (-9%, vers 20$, la 'capi' retombe vers 85Mds$ avec -35% en un mois et -60% depuis le 1er janvier).



Le secteur de l'énergie rechute également vers ses planchers annuels, dans le sillage du baril de WTI qui plonge de -5,3% vers 70,2$ sur le NYMEX : Halliburton et Diamondback lâchent -3,9%, Devon -3,8%, Valero -3,7%, Conoco -3,4%, Range -3,3%, Hess et Occidental -2,7%.



Les pertes de Wall Street se sont accrues après la publication de l'indice ISM manufacturier, ressorti en hausse de 0,4 point à 47,2 le mois dernier (toujours en zone de contraction) alors que les économistes attendaient un rebond un peu plus fort.



D'autres rendez-vous 'macro' importants marqueront le reste de la semaine, dont le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi, le dernier avant la réunion du comité de politique monétaire de la Fed prévue mi-septembre.



La vague de 'risk-off' sur les actions et le pétrole soutient le marché obligataire : les rendements des T-Bonds se détendent de -8 points de base sur le '10 ans', à 3,83%, et de 4 points de base sur le '2 ans', à 3,887%.





