Marché: cherche un cap entre Powell, l'Ukraine et les taux information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 11:53

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent sans direction ce matin, Paris et Londres signant une hausse d'environ 0,6% tandis que Francfort fait le chemin inverse (-0,6%).



'Les marchés réagissent à des comportements irrationnels de la part des investisseurs qui sont conditionnés par des biais émotionnels qui peuvent leur faire prendre des décisions déconnectées de la réalité économique', analysent les équipes de Kiplink.



Hier, lors d'un discours très attendu des opérateurs, Jerome Powell a déclaré que les décideurs politiques pourraient relever de façon plus agressive les taux de référence de 0,50 point de base lors de futures réunions, pour lutter contre une inflation élevée.



Malgré ces perspectives de hausses des taux, le président de la Fed a mis en avant la solidité de l'économie états-unienne et assuré ne pas percevoir de risque élevé de récession l'année prochaine.



Sur le plan géopolitique, le Vieux Continent reste toutefois quotidiennement secoué par les nouvelles alarmantes venues de l'est. L'Ukraine s'enfonce chaque jour en peu plus dans la crise, les troupes russes poursuivent frappes aériennes et manoeuvres d'encerclement des villes.



Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a de nouveau manifesté son souhait de dialoguer directement avec son homologue russe afin de trouver une issue au conflit, notamment autour du statut des territoires séparatistes. Il précise que les Ukrainiens seront alors consultés par référendum.



Dans ce contexte, le baril de Brent s'est stabilisé autour des 114$ mais s'inscrit dans une tendance haussière, avec l'impasse des pourpalers entre Kiev et Moscou, les potentielles nouvelles sanctions européennes, ou encore une récente attaque de rebelles Houthis des des installations pétrolières saoudiennes, rapporte Aurel BGC.



Dans l'actualité des valeurs européennes, ArcelorMittal annonce aujourd'hui avoir établi un partenariat stratégique avec Greenko Group, la principale société indienne de transition énergétique, pour développer un projet d'énergie renouvelable '24 heures sur 24' d'une capacité nominale de 975 MW.



Leonardo DRS a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour la vente de son activité Global Enterprise Solutions (GES) à SES pour 450 millions de dollars.



Kingfisher cède près de 5% à Londres, malgré la publication par le distributeur d'articles de bricolage -exploitant notamment les enseignes B&Q au Royaume Uni et Castorama en France- d'un BPA ajusté en croissance de 22,6% à 35,2 pence pour l'exercice écoulé.