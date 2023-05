Marché: bourses sans réaction après l'inflation en zone euro information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 11:31

(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes évoluent sans réelle direction ce matin, Paris cède 0,1% tandis que Londres est stable et que Francfort grappille 0,2%.



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin du très attendu taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci s'est établi à 7% en avril 2023, contre 6,9% en mars, et celui de l'Union européenne à 8,1% contre 8,3% en mars, selon Eurostat - qui confirme donc son estimation rapide de fin avril pour la zone euro.



Les taux annuels les plus faibles de l'UE ont été observés au Luxembourg (2,7%), en Belgique (3,3%) et en Espagne (3,8%) et les plus élevés ont été enregistrés en Hongrie (24,5%), en Lettonie (15%) et en Tchéquie (14,3%).



Dans la zone euro, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel provenaient de l'alimentation, alcool et tabac (+2,75 points de pourcentage, pp), suivi des services (+2,21 pp), des biens industriels hors énergie (+1,62 pp) et de l'énergie (+0,38 pp).



Un peu plus tôt dans la journée, les opérateurs avaient pris connaissance du taux de chômage au sens du BIT en France. Celui-ci est resté stable à 7,1% de la population active en France (hors Mayotte) sur les trois premiers mois de l'année, son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2020.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Siemens fait savoir que son CA et ses commandes ont chacun augmenté de 15 % sur une base comparable au 2e trimestre. Le bénéfice de l'activité industrielle a augmenté de 47%, à 2,6 milliards d'euros, avec une marge bénéficiaire de 14,2%.



Le bénéfice net a augmenté à 3,6 mplliards d'euros, profitant également de la reprise d'une dépréciation de la participation de Siemens dans Siemens Energy AG, qui a donné lieu à un gain non imposable de 1,6 milliard d'euros.



Commerzbank publie un bénéfice net presque doublé (+95%) à 580 millions d'euros et un résultat d'exploitation augmenté d'environ 60% à 875 millions, au titre du premier trimestre 2023, pour des revenus qui se sont tassés de 4,5% à 2,67 milliards.



Roche annonce aujourd'hui les résultats positifs de l'étude de phase II FENopta sur le fénébrutinib oral expérimental chez des adultes atteints de formes récurrentes de sclérose en plaques (SEP).