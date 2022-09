Marché: bourses sans direction, la prudence domine information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 12:01

(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes évoluent en ordre dispersé ce matin, Paris et Francfort gagnent respectivement 0,1% et 0,2% tandis que Londres cède 0,4% au lendemain d'une journée notamment marquée par la forte volatilité des marchés et le recul de Wall Street (-1% sur S&P500, -1,1% sur Dow Jones et -0,6% pour le Nasdaq).



Alors que septembre est traditionnellement un mauvais mois pour la Bourse, le parcours des derniers jours n'a rien fait pour démentir cette assertion.



La volatilité est brusquement revenue hier sur le marché des changes comme sur le compartiment obligataire et bon nombre d'investisseurs pensent que cet accès de fièvre pourrait se prolonger pendant quelques jours.



Pour les équipes de La Financière de l'Echiquier, les investisseurs se trouvent aujourd'hui dans une posture d'aversion généralisée pour le risque qui fait logiquement tanguer les marchés financiers.



Après le relèvement des taux annoncé la semaine dernière par la Fed, le président de la Bundesbank, cité par Aurel BGC, a indiqué que la BCE devait remonter ses taux de 'manière décisive', alors que le vice-président de la BCE a fait le constat d'une inflation 'de plus en plus large' dans la zone euro.



Dans ce contexte, les investisseurs devraient rester focalisés sur les indicateurs économiques à l'instar des chiffres des commandes de biens durables, de la confiance des consommateurs et des ventes de logements aux Etats-Unis, données qui sont attendues dans l'après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, Diageo a mis fin à l'accord conditionnel de vente de l'activité Windsor, y compris la série W, à Bayside Private Equity et Metis Private Equity. La résiliation résulte du fait que Bayside et Metis n'ont pas été en mesure de remplir certaines conditions d'achèvement qui faisaient partie de l'accord de vente annoncé le 25 mars 2022.



AstraZeneca annonce ce matin que le Tezspire (tézépelumab) a été approuvé par les autorités japonaises comme traitement de l'asthme.



Par ailleurs, le laboratoire fait savoir que le Koselugo (selumetinib) a lui aussi été approuvé dans l'archipel pour le traitement des patients, dès l'âge de trois ans, atteints de neurofibromes plexiformes (NP) ne pouvant être complètement enlevés par chirurgie sans risque de morbidité importante, le Koselugo entraînant une réduction de la taille des tumeurs inopérables.



Enfin, Siemens Energy va fournir pour la première fois à un parc éolien offshore son système de contrôle-commande établi dans des centrales électriques conventionnelles. Le système sera le 'cerveau' du parc éolien EnBW He Dreiht de 900 mégawatts, en cours de construction au nord-ouest de la côte allemande de la mer du Nord.