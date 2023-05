Marché: bourses européennes en vert pour les '3 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 11:18

(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes sont orientées à la hausse ce matin, Paris gagne 0,6% devant Francfort (+0,5%) et Londres (+0,4%), au lendemain d'un net rebond des indices outre-Atlantique, avec +0,9% pour le S&P500 et +1,5% pour le Nasdaq.



Les marchés US sont en effet portés par l'espoir d'un accord à Washington afin de relever le plafond de la dette américaine.



'Dans un communiqué publié jeudi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a donné un point de vue optimiste, affirmant qu'il voyait 'la voie que nous pouvons emprunter pour parvenir à un accord',' soulignait ainsi Wells Fargo.



'De plus, il a même dit qu'il s'attendait à ce que la Chambre des Représentants envisage un accord la semaine prochaine, avec un 'accord de principe' possible ce week-end', renchérit-on chez Deutsche Bank ce matin.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'actualité s'annonce toutefois particulièrement peu chargée en cette séance dite 'des trois sorcières', ce lendemain du jeudi de l'Ascension ne devant pas voir de publication majeure d'entreprise.



Dans l'actualité, notons néanmoins qu'à l'occasion de la 2e session du sommet du G7, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé qu'il était nécessaire de 'donner à l'Ukraine les outils nécessaires pour réussir à se défendre et retrouver sa pleine souveraineté et son intégrité territoriale'.



'Nous devons fournir à l'Ukraine le soutien militaire et financier nécessaire. Et nous devons le faire aussi longtemps qu'il le faudra', a-t-elle martelé, rappelant que l'UE a déjà interdit à elle seule près de 55 % des exportations d'avant-guerre vers la Russie (= 50 milliards d'euros par an) et plus de 60 % des importations d'avant-guerre (= 90 milliards), pour priver Moscou de biens et de technologies de pointe, et pour couper ses sources de revenus vitales.



Dans l'actualité des sociétés européennes, BAE Systems a annoncé avoir obtenu du DEVCOM AC (soit le Commandement du Centre d'armement et développement des capacités de combat de l'armée US) un contrat de trois ans à financement progressif visant à soutenir les efforts de modernisation du tir de précision à longue portée de l'armée via des munitions à guidage de précision (PGM).



Hier, BT Group a publié un BPA ajusté en hausse de 8% à 22 pence pour l'exercice 2022-23, mais accompagné d'un dividende stable à 7,7 pence par action.



Toujours hier, Eni a annoncé la signature d'un protocole d'intention avec le gouvernement de Guinée-Bissau dans le but d'explorer de potentiels domaines de collaboration, notamment autour de la nature, de la technologie, de l'agriculture, de la durabilité et encore de la santé.