Marché: bourses en ordre dispersé, et NYSE fermé aujourd'hui information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 11:44

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent sans direction très claire ce matin, Londres gagnant 0,6% devant Francfort (+0,2%) et Paris (-0,1%), alors que la journée s'annonce calme en l'absence de Wall Street, fermée pour la journée de commémoration de la fin de l'esclavage.



La baisse du marché des dernières séances a permis de revenir à des valorisations plus raisonnables et pourrait pousser les investisseurs à accorder toute leur attention aux données économiques, qui montrent que l'économie peut éviter la récession.



Cependant, les craintes entourant l'éventualité d'une entrée en récession commencent à avoir un coût préoccupant, notamment en incitant les entreprises à opter pour une attitude attentiste dans leurs investissements et à renoncer à augmenter leurs effectifs.



'L'inquiétude à l'égard du risque de récession a un coût pour l'économie', prévient William De Vijlder, économiste en chef de BNP Paribas.



'Si les craintes de ralentissement contribuent à l'efficacité de la transmission d'une politique monétaire restrictive, au-delà d'un seuil critique, elles deviennent auto-réalisatrices, 'souligne-t-il.



L'agenda en termes de statistiques économiques s'annonce relativement mince en ce début de semaine et devrait le rester jusqu'à jeudi et la publication des indices PMI en Europe et aux États-Unis, qui devraient permettre de savoir si l'hypothèse d'une récession doit être de plus en plus prise au sérieux.



Le durcissement sévère des politiques monétaires des grandes banques centrales afin de combattre l'envolée de l'inflation restera par ailleurs un point d'attention majeur, compte tenu des risques que cela fait peser sur la croissance économique mondiale.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Eni a annoncé lundi avoir signé un accord en vue de prendre une participation de 25% au sein du plus grand projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, situé au Qatar.



easyJet a pris les investisseurs de court lundi en déclarant que le montant de ses coûts pèserait davantage que ce que la compagnie aérienne avait d'abord pu anticiper, entraînant un recul du titre de plus de 3% à Londres.



Enfin, Allianz Real State annonce que depuis l'ouverture de son bureau de Londres en juin 2019 ses actifs sous gestion au Royaume-Uni ont progressé pour atteindre 5,2 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2022.