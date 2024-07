Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: bourses en hausse avant une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en hausse ce matin, Paris s'arrogeant 1,2% devant Francfort (+1%) et Londres (+0,5%).



Les marchés semblent accueillir avec soulagement l'annonce du retrait de Joe Biden de la course à un second mandat à la Maison Blanche tandis que la candidature de la vice-présidente, Kamala Harris, pourrait émerger, visiblement plébiscitée par le camp démocrate.



Dans ce contexte, Michael Brown, stratège chez Pepperstone, s'attend à une volatilité plus élevée des actifs, estimant que 'la course à la Maison Blanche [est] probablement beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était il y a un jour ou deux'.



Sur le front des statistiques, aucun donnée macroéconomique majeure n'est prévue ce lundi mais les investisseurs prendront connaissance ces prochains jours de nombreux résultats trimestriels au niveau européen, avec les publications attendues de groupes comme SAP, Deutsche Bank, Unilever et Eni - ainsi qu'aux Etats-Unis avec Coca-Cola, Lockheed Martin, AT&T ou encore Tesla.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Ryanair publie au titre de 1er trimestre de son exercice comptable 2025 un bénéfice après impôts de 360 ME, en recul de 46% par rapport à la même période un an plus tôt. La compagnie fait notamment face à une hausse de 11% de ses coûts opérationnels, à 3,26 MdsE, tandis que le tarif moyen des billets réservés a reculé de 15%, passant de 49,07 à 41,93 euros.



Nokia annonce avoir achevé avec succès son premier essai de Cloud RAN 5G non autonome (NSA) avec Bharti Airtel en Inde, projet qui soutient la stratégie de l'opérateur 'visant à offrir une expérience client supérieure en utilisant des réseaux très performants'.



Airbus annonce avoir signé un accord de coopération avec l'association Airports Council International (ACI) World afin décarboner l'aviation et atténuer les nuisances sonores des appareils.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.