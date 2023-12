Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: BNY Mellon IM prudent pour les actions américaines information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - S'interrogeant sur les perspectives pour les actions américaines en 2024, BNY Mellon IM prévient que 's'il est possible d'obtenir une bonne année de rendement, il faut bien reconnaître que le niveau d'incertitude reste élevé'.



Selon lui, 'une forte probabilité demeure sur le fait que la baisse tant redoutée (mais évitée) en 2023 soit simplement retardée d'un an' et il est 'difficile de justifier les valorisations élevées et les perspectives de bénéfices solides dans le contexte macroéconomique actuel'.



'Toutefois, le potentiel d'assouplissement de la politique monétaire (à condition d'éviter une récession) pourrait encore soutenir des multiples plus élevés tout en validant ces perspectives', concède l'établissement new-yorkais.



'Si les risques qui pèsent sur les actions américaines en 2024 ont reculé grâce à la baisse de l'inflation, l'incertitude macroéconomique reste élevée et devrait empêcher une reprise vigoureuse en 2024', conclut-il.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.