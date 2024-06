Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: bilan pour l'instant positif sur la semaine information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse modérée vendredi, les investisseurs se gardant de prendre trop de risques avant la publication des dernières indices PMI des services en zone euro.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance juin - grignote 6,5 points à 7679 points, annonçant une modeste progression en début de séance.



La séance en Europe sera essentiellement rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité dans le secteur privé dans les économies de la zone euro.



Les investisseurs verront si ces chiffres confirment la reprise modérée mais

réelle dans l'union monétaire suggérée par plusieurs indicateurs récents.



Ce prudent redémarrage est l'un des facteurs ayant permis aux marchés

européens de connaître un bon début d'année, jusqu'au choc des élections européennes il y a deux semaines.



Les conséquences de l'incertitude politique liée à la dissolution se font toutefois moins sentir depuis le début de la semaine et le CAC a clôturé la séance d'hier sur un gain de 1,3% à 7671 points.



Certains traders attribuent ce mouvement de hausse au succès de la dernière adjudication de dette française, qui a fait l'objet d'une forte demande en dépit de l'incertitude entourant l'issue des prochaines législatives.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice-vedette affiche pour l'instant une progression de 2,2% après avoir chuté de plus de 6% la semaine passée.



A suivre aussi cet après-midi, le PMI américain, qui devrait montrer, selon le consensus, que l'économie demeure solidement ancrée en territoire de croissance.



Wall Street a fini dans le désordre hier, le Dow Jones (+0,8%) ayant bénéficié d'une rotation sectorielle qui a pénalisé en contrepartie les valeurs technologiques du Nasdaq (-0,8%).



La mécanique haussière s'est enrayée lorsque Nvidia, la première capitalisation mondiale, effaçait ses 3,5% de gains initiaux pour basculer dans le rouge et terminer en repli de 3,5%.



Avec 3.218 milliards de valorisation boursière, le fabricant de puces cède ainsi sa première place à Microsoft (3.312 milliards) mais reste cependant devant Apple (3.215 milliards).



Les rendements obligataires américains se tassent après leur nette dégradation de la veille. Celui des Treasuries à dix ans revient ce matin autour de 4,25%, contre 4,27% hier soir.



Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, est pratiquement inchangé à 2,43%.



L'euro remonte timidement aux abords de 1,0720 face au dollar, qui avait profité hier des tensions sur l'obligataire américain.



Les cours du brut sont orientés à la hausse après l'annonce, hier, d'un léger repli hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,7% à 82,2 dollars tandis que le Brent est globalement stable, à 85,7 dollars.





