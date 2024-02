Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: bilan positif en vue après une semaine de résultats information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note prudente vendredi matin, les investisseurs paraissant vouloir finir dans le calme une semaine marquée par de nombreuses publications de résultats.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison février - sur l'indice CAC 40 recule de 15,5 points à 7656,5 points, laissant entrevoir un léger repli en début de journée.



Le marché parisien semble s'orienter vers une séance comme celles des derniers jours, avec des opérateurs à la recherche d'éléments concrets leur permettant de choisir une direction claire.



La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, avec de nouveaux records à la clé pour l'indice S&P 500, qui a brièvement franchi à la hausse le seuil psychologique majeur des 5000 points.



Les résultats dévoilés cette semaine ont été positifs et les publications de plusieurs poids lourds de la cote, tels que Kering, Unibail-Rodamco-Westfield ou Publicis, ont été favorablement accueillies.



Mais la semaine qui s'achève a également fait apparaître d'importantes disparités au niveau de la croissance mondiale, avec une économie américaine qui affiche une santé insolente, loin devant l'Europe et la Chine qui ont tendance, tout au mieux, à stagner.



Avec la perspective de plus en plus nette d'un 'atterrissage en douceur' aux Etats-Unis, les déclarations de plusieurs membres de la Fed ont par ailleurs remis en cause le scénario de prochaines baisses de taux.



Sur la semaine, le CAC 40 affiche pour l'instant une progression de l'ordre de 1%, ce qui porte à 1,6% ses gains depuis le 1er janvier.



A titre de comparaison, le S&P 500 peut déjà se targuer d'une hausse de 4,8% cette année.



Les conditions macroéconomiques devraient davantage influer les marchés la semaine prochaine, avec les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, puis ceux de la croissance au quatrième trimestre en zone euro.



En attendant, les marchés d'actions continuent d'ignorer les tension sur le marché des taux, les plus optimistes y voyant la preuve de robustesse de l'économie américaine.



Les T-Bonds poursuivent leur dégringolade avec un rendement qui se tend vers 4,17% pour le 10 ans, au plus haut depuis le début de l'année.



Le pétrole consolide modérément mais se dirige vers un gain hebdomadaire, soutenu par la robustesse de l'économie américaine. Le Brent recule de 0,2% à 81,5 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,1% 76,2 dollars.





