Marché : bien orienté malgré une piètre donnée allemande

(CercleFinance.com) - En dehors de Londres qui cède 0,2%, les principales places boursières européennes commencent la semaine favorablement (+0,8% à Francfort, +0,5% à Paris), en dépit d'une donnée renforçant l'hypothèse d'une contraction du PIB allemand en début d'année. Après une progression de 1,9% en décembre 2020, la production industrielle allemande a chuté de 2,5% en janvier, selon Destatis, une chute toutefois moins forte que ce que les économistes craignaient en moyenne. 'Cette baisse est en grande partie due à un ralentissement de la construction et à des pénuries de semi-conducteurs dans l'automobile, qui devraient tous deux s'avérer temporaires', souligne Capital Economics. Parmi les autres données de la semaine, les opérateurs doivent encore prendre connaissance d'une nouvelle estimation du PIB dans la zone euro pour le dernier trimestre 2020, ainsi que de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de février. Surtout, les regards seront tournés jeudi vers la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, pour laquelle les économistes attendent un statu quo, et surtout la conférence de presse que tiendra ensuite sa présidente Christine Lagarde. Du côté des valeurs, sont attendues ces jours-ci, notamment, les publications de résultats de Deutsche Post, Continental, Adidas, Rolls-Royce, WPP et EssilorLuxottica en Europe, ou encore Oracle aux Etats-Unis. Pour l'heure, Volkswagen prend plus de 1% à Francfort, après la présentation par le constructeur automobile de son plan stratégique qui vise notamment à réduire ses coûts fixes de 5% avant 2023 et augmenter la productivité des usines de 5% par an.

