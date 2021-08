Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : bien orienté malgré les PMI manufacturiers information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament le mois d'août dans une certaine bonne humeur (+1% à Londres, +0,8% à Paris, +0,3% à Francfort), en dépit d'indices PMI manufacturiers illustrant l'impact négatif de la crise sanitaire sur la conjoncture économique. La reprise du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en juillet, mais à un rythme au plus bas depuis mars, au vu de l'indice PMI final IHS Markit qui s'est replié de 63,4 en juin à 62,8, niveau qui dépasse toutefois sa dernière estimation flash de 62,6. 'L'inquiétude croissante concernant la propagation du variant Delta et ses répercussions sur les chaînes d'approvisionnement et la disponibilité du personnel a en outre pesé sur les perspectives d'activité des fabricants de la zone euro', souligne IHS Markit. La croissance du secteur manufacturier du Royaume Uni a ralenti sensiblement, selon l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 63,9 en juin à 60,4 en juillet, se maintenant toutefois pour un 14e mois de suite au-dessus des 50 du sans changement. Toujours en Europe, les opérateurs doivent encore prendre connaissance, dans les prochains jours, des indices PMI composites pour juillet, ainsi que des ventes de détail dans la zone euro et de la production industrielle en France et en Allemagne pour juin. Aux Etats-Unis, la semaine verra la publication des indices PMI et ISM de juillet, des commandes à l'industrie et de la balance commerciale pour juin, et surtout du rapport sur l'emploi au titre du mois écoulé. Dans l'actualité des valeurs, HSBC gagne près de 1% à Londres après une hausse plus marquée que prévu de son résultat semestriel, la libération de provisions pour créances douteuses ayant plus que compensé la remontée de ses coûts. Heineken gagne un peu plus de 1% à Amsterdam, bien que le brasseur a fait valoir que la hausse des prix des matières premières devrait commencer à pénaliser ses comptes au second semestre, avant d'avoir un 'impact matériel' en 2022. AXA grimpe de près de 4% à Paris, la compagnie d'assurance ayant publié au titre du premier semestre 2021 un résultat net presque triplé à quatre milliards d'euros, aidé par une croissance du chiffre d'affaires dans toutes les lignes de métier du groupe.

