Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: bien orienté malgré les PMI manufacturiers information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent le mois de mars dans une relative confiance (+0,6% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris), ne se laissant pas affecter par des indices PMI manufacturiers contrastés parus dans la matinée.



L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est légèrement replié de 48,8 en janvier à 48,5 en février, tiré à la baisse par l'indicateur relatif aux délais de livraison des fournisseurs et par la baisse des stocks d'achats.



'L'impact baissier de ces deux variables sur l'indice global a surpassé celui (haussier) du redressement des indices de la production, des nouvelles commandes et de l'emploi', soulignent les enquêteurs.



Au Royaume Uni, l'indice S&P Global/CIPS du secteur manufacturier est remonté à 49,3, au-dessus des 47 de janvier, grâce à une stabilisation de la demande, une amélioration des chaînes d'approvisionnement et une atténuation des tensions inflationnistes.



La séance est aussi marquée par une nouvelle salve de résultats annuels, comme ceux de Beiersdorf (-2%) et de Puma (-4%) boudés par les investisseurs à Francfort, à la différence de ceux de Reckitt Benckiser (+1%) à Londres.



A Paris, les opérateurs acclament la publication du groupe de services informatiques Atos en lui octroyant un bond de 10% en Bourse, alors qu'ils infligent une sanction symétrique à celle du prestataire de bio-analyse Eurofins Scientific.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.