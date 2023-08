Marché: bien orienté malgré les PMI composites information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 11:47

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant (+0,8% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris) en dépit de signaux préoccupants pour l'activité économique dans la région au vu des indices PMI flash composites dévoilés dans la matinée.



Celui de la zone euro s'est ainsi replié de 48,6 en juillet à 47 en août, soit son plus faible niveau depuis avril 2013 en dehors des mois de pandémie, et traduit ainsi un troisième mois consécutif de contraction pour le secteur privé de la zone.



'L'indice des services, baromètre économique le plus fiable de la zone euro, a baissé pour la quatrième fois consécutive', pointe Commerzbank, pour qui 'les espoirs de la BCE d'une reprise économique au second semestre ont reçu un nouveau coup dur'.



'Nous nous attendons à ce que la BCE fasse une pause en septembre, mais il n'est pas clair que l'inflation soit là où elle le souhaite. Une pause ne doit pas être interprétée à tort comme le pic', prévient pour sa part Deutsche Bank.



De même, l'indice PMI composite du Royaume-Uni a chuté de 50,8 en juillet à 47,9 ce mois-ci, repassant donc sous le seuil des 50 points indicatif d'une contraction de l'activité et atteignant son plus bas niveau en plus de deux ans et demi.



Dans l'actualité des valeurs, Agfa-Gevaert dévisse de plus de 5% à Bruxelles, le groupe de solutions d'imagerie ayant fait part d'une perte nette creusée pour les six premiers mois de 2023, avec des revenus en léger retrait hors effets de changes.