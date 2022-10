Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: bien orienté malgré les indices du ZEW information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent sensiblement ce mardi (+0,6% à Londres, +1% à Francfort, +0,5% à Paris), manifestant ainsi leur résistance à des indices économiques fort mitigés parus en Allemagne dans le courant de la matinée.



L'indicateur ZEW du climat économique en Allemagne se redresse timidement en octobre pour atteindre une valeur de -59,2 contre -61,9 en septembre, traduisant ainsi des perspectives un petit peu moins dégradées selon les experts des marchés financiers.



Néanmoins, leur perception de la situation économique actuelle de la première économie de la zone euro continue de s'assombrir, et ce pour le quatrième mois consécutif, puisque l'indicateur correspondant chute encore de 11,7 points pour s'établir actuellement à -72,2.



'L'indice des conditions actuelles - qui est plus étroitement corrélé au PIB - a en fait chuté plus que prévu', constate Capital Economics, pour qui 'avec d'autres enquêtes, le ZEW indique clairement que l'Allemagne est actuellement en récession'.



Du côté des valeurs, Roche recule de plus de 1% à Zurich après l'annonce par le groupe de santé d'un chiffre d'affaires en légère hausse pour les neuf premiers mois de 2022, mais pénalisé au troisième trimestre par de moindres ventes de produits liées au Covid-19.



Lufthansa cède près de 1% à Francfort, malgré un relèvement par la compagnie aérienne, lundi soir, de ses objectifs pour l'ensemble de 2022, à l'occasion de la publication de ses chiffres préliminaires pour son troisième trimestre.



A Paris, les opérateurs accueillent avec enthousiasme le point d'activité trimestriel du groupe de communication Publicis (+3%), accompagné d'un nouveau relèvement d'objectifs annuels, à l'inverse de celui du prestataire de services de bio-analyse Eurofins (-3%).





