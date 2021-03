Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : bien orienté malgré le PIB de la zone euro Cercle Finance • 09/03/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain ce mardi (+0,4% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,1% à Paris), au lendemain d'une séance à Wall Street qui a vu les principaux indices actions finir en ordre dispersé (+1% pour le Dow Jones, -2,4% pour le Nasdaq). Ces derniers se sont montrés partagés entre les progrès dans le dossier du plan de relance américain -adopté le weekend dernier par le Sénat- et les craintes suscitées par les tensions persistantes sur le marché obligataire. 'Ce matin, le marché temporise après la séance d'hier, avant les prévisions économiques de l'OCDE et à l'approche de l'émission de 120 milliards de dollars d'obligations souveraines américaines à 3, 10 et 30 ans à compter de ce mardi', explique Kiplink. 'Dans l'immédiat, le rendement du bon du Trésor à 10 ans est reparti à la baisse ce matin, ce qui est un facteur favorable aux actions. Autre bon point positif, le vaccin Pfizer/BioNTech serait efficace contre le redouté variant sud-africain', poursuit-il. Sur le front des statistiques, le PIB a diminué de 0,7% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE au dernier trimestre 2020 par rapport au précédent, selon Eurostat qui avait annoncé des baisses de respectivement 0,6% et 0,4% en estimations précédentes. Par ailleurs, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 22,2 milliards d'euros en janvier, à comparer à 16,4 milliards le mois précédent, grâce à la fois à une diminution de 4,7% des importations et à une hausse de 1,4% des exportations. Dans l'actualité des valeurs, à Francfort, les opérateurs saluent les résultats annuels de Deutsch Post (+2%), accompagnés d'une hausse de dividendes et de rachats d'actions, alors qu'ils sanctionnent lourdement ceux de Continental (-6%). Novartis cède 1% à Zurich, le laboratoire pharmaceutique ayant fait part de l'échec d'une étude clinique de phase avancée sur l'association de son canakinumab avec une chimiothérapie classique dans le cancer du poumon.

