Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: bien orienté malgré le PIB allemand information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Malgré de piètres chiffres pour l'économie allemande parus ce matin, les Bourses européennes entament dans la confiance (+0,8% à Londres et à Paris, +0,7% à Francfort) une semaine qui s'annonce particulièrement chargée.



Le PIB de l'Allemagne en volume a légèrement baissé de 0,1% au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après une hausse de 0,1% au deuxième trimestre et une stagnation au premier.



'La révision à la hausse des deux trimestres précédents signifient que l'économie ne se porte pas aussi mal que prévu, mais le PIB a essentiellement stagné depuis le début de l'année et les perspectives restent très sombres', estime Capital Economics.



'L'économie allemande devrait se contracter un peu plus au cours du semestre d'hiver, car elle souffre des hausses massives de taux de la BCE et d'autres banques centrales', prévient pour sa part Commerzbank, qui attend aussi une baisse de 0,3% du PIB en 2024.



De nombreuses autres données paraitront encore dans les prochains jours, tels que la croissance du PIB et l'inflation en zone euro, la croissance française, les indices PMI et ISM manufacturiers, ainsi que le rapport sur l'emploi américain.



Surtout, les regards se tourneront vers les réunions de politique monétaire de la Fed et de la Banque d'Angleterre, alors que 'les banques centrales du monde entier approchent de la fin de l'un des cycles de resserrement les plus agressifs jamais enregistrés', selon UBS.



La semaine verra aussi se poursuivre la saison des résultats, avec notamment ceux de banques comme ING et Société Générale. Pour l'heure, HSBC reste stable à Londres, malgré des profits 'reflétant l'impact positif d'un environnement de taux d'intérêts plus élevés'.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.