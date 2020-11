Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : bien orienté malgré l'indice Ifo Cercle Finance • 24/11/2020 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,9% à Londres et à Francfort, +1,3% à Paris), sur fond d'une révision en hausse de la croissance allemande au titre du troisième trimestre, et malgré un indice Ifo assez terne. Destatis a légèrement relevé son estimation du PIB de l'Allemagne au troisième trimestre, estimant désormais qu'il a rebondi de 8,5%, au lieu d'une remontée de 8,2% estimée initialement, compensant ainsi une grande part de la chute du trimestre précédent. En revanche, on notera que le climat des affaires se dégrade encore en Allemagne en novembre sur fond de seconde vague de coronavirus, à en croire l'indice Ifo qui ressort à 90,7 pour le mois en cours contre 92,5 au titre d'octobre. 'La seconde vague de coronavirus va produire un faible dernier trimestre 2020 pour l'économie allemande, mais des données comme le trafic de camions et les prêts indiquent qu'elle se montre notablement plus résiliente qu'au printemps', estime Commerzbank. Dans l'actualité des valeurs, CRH prend plus de 2% à Londres, suite à l'annonce par le groupe irlandais de matériaux de construction d'un EBITDA en progression de 3% au troisième trimestre, malgré un recul symétrique des ventes. Enel grimpe de 3% à Milan, après la parution d'une note détaillant le plan stratégique 2021-2023 de l'électricien, qui prévoit notamment des croissances annuelles de 5 à 6% pour l'EBITDA ordinaire et de 8 à 10% pour le résultat ordinaire net. Credit Suisse gagne 2% à Zurich, en dépit de l'annonce par la banque d'une charge de dépréciation d'environ 450 millions de dollars sur la valeur de sa participation dans la société d'investissement alternatif américaine York Capital Management.

