Marché: bien orienté dans une actualité calme information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 13:10

(CercleFinance.com) - Malgré une actualité assez calme en ce lundi de Pentecôte, les Bourses européennes entament dans l'optimisme (+1,2% à Londres, +1% à Francfort, +1,1% à Paris) une semaine qui sera marquée avant tout par le rendez-vous de la BCE.



Aucune donnée n'était attendue ce lundi, mais les jours prochains verront paraitre, entre autres, une nouvelle estimation de la croissance dans la zone euro pour le premier trimestre, l'indice PMI composite du Royaume Uni et l'inflation américaine pour le mois de mai.



Surtout, la semaine sera dominée, en milieu de journée jeudi, par la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE -qui se tiendra cette fois-ci aux Pays-Bas- et par la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde qui s'en suivra.



'Nous nous attendons à ce que la BCE confirme qu'elle mettra fin aux achats nets d'actifs au début de juillet et relèvera son taux de dépôt hors du territoire négatif d'ici la fin de septembre', estimait à ce sujet Capital Economics la semaine dernière.



Selon lui, la BCE est aussi susceptible de laisser la porte ouverte à une hausse de 50 points de base en juillet. 'La flambée de l'inflation l'incitera finalement à relever ses taux plus que le consensus et les investisseurs ne s'y attendent cette année', ajoutait-il.



Le contexte d'optimisme tend à défavoriser les valeurs de nature plus défensives que sont celles de la santé, comme AstraZeneca (-2% à Londres) qui ne profite donc pas de données d'étude positives concernant ses produits Enhertu et Calquence.



De même, GSK (GlaxoSmithKline) se montre stable malgré l'approbation par la FDA des États-Unis du Priorix, son vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, qui est actuellement autorisé dans plus de 100 pays dans le monde.



Beiersdorf grappille près de 1% à Francfort alors que le groupe de cosmétiques va faire son retour au sein de l'indice DAX d'ici à la fin du mois, remplaçant le livreur de repas Delivery Hero (+7%) dont le cours s'est effondré de plus de 61% depuis le début de l'année.