Marché: bien orienté dans un contexte électoral riche

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament avec confiance (+0,4% à Londres et à Francfort, +1,4% à Paris) une semaine placée sous le signe de la politique, avec les élections générales au Royaume-Uni ce jeudi, puis le second tour des législatives françaises ce dimanche.



'Les résultats préliminaires du premier tour de scrutin sont globalement conformes aux sondages finaux, montrant que la coalition centriste d'Emmanuel Macron a perdu à la fois à gauche et à droite', reconnait Capital Economics au lendemain du premier tour.



'Jordan Bardella du RN a suggéré que son parti entreprendrait un examen des finances publiques avant de prendre des décisions budgétaires pour 2025, de sorte que les risques à court terme semblent plus faibles', note-t-il toutefois.



Avant de rebraquer leurs regards vers la France le week-end prochain, les opérateurs seront attentifs ce jeudi aux élections à la Chambre des Communes britannique, une victoire des travaillistes étant largement attendue après 14 années de règne conservateur.



Les prochains jours verront aussi paraitre de nombreuses données macroéconomiques, dont l'inflation dans la zone euro (mardi), les indices PMI composites (mercredi) et le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis (vendredi) pour le mois écoulé.



Pour l'heure, on notera que le secteur manufacturier donne des signes de faiblesse en Europe, avec des indices PMI qui ont reculé de 47,3 en mai à 45,8 en juin dans la zone euro, tandis qu'il est passé de 51,2 à 50,9 au Royaume-Uni.





