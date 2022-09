Marché: bien orienté dans l'attente du rapport du DoL information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 11:55

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent ce vendredi (+0,6% à Londres et à Paris, +1,3% à Francfort), dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, du rapport officiel du Département du Travail (DoL) sur l'emploi américain pour le mois écoulé.



'Ces chiffres donneront une bonne idée de la santé de l'économie américaine et de l'évolution des tensions salariales', estime Kiplink, prévenant que 'pour les opérateurs, les mauvaises nouvelles seront bonnes et les bonnes nouvelles seront mauvaises'.



La société de gestion explique en effet qu'il s'agit là d'une des deux grandes statistiques clé pour la Fed en amont de la réunion des 20 et 21 septembre, la seconde étant l'inflation attendue le 13 septembre.



De ce côté de l'Atlantique, on peut noter qu'au mois de juillet, les prix à la production industrielle ont augmenté de 4% dans la zone euro par rapport à juin, un taux d'inflation largement lié à une flambée de 9% dans le secteur de l'énergie.



Autre donnée de la matinée, l'Allemagne a réalisé un excédent commercial de 5,4 milliards d'euros en juillet, après un surplus de 6,2 milliards le mois précédent, les exportations (-2,1%) s'étant davantage contractées que les importations (-1,5%).



Côté valeurs, Bayer avance de 1% à Francfort alors que la FDA a accepté sa demande de mise à jour concernant la notice de Kerendia pour inclure ses effets bénéfiques au niveau de la mortalité cardiovasculaire dans la néphropathie chronique et le diabète de type 2.



Société Générale prend 2% à Paris, dans la foulée d'un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'achat' de la part des analystes de Bank of America, avec un objectif de cours rehaussé de 28 à 35 euros.