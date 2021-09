Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : bien orienté avec les indices ESI information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - A contre-courant de Wall Street la veille (-1,6% sur le Dow Jones, -2,8% sur le Nasdaq), les Bourses européennes affichent des gains sensibles (+0,9% à Londres, à Paris et à Francfort) sur fond d'indices ESI plutôt rassurants. Ces indices du sentiment économique sont en effet restés assez stables en septembre, celui de la zone euro ayant grappillé 0,2 point à 117,8, tandis que celui de l'Union européenne s'est maintenu à 116,6, selon l'enquête de la Commission européenne. Bruxelles ajoute que ses indicateurs des attentes en termes d'emploi (EEI) se sont accrus, de 0,8 point à 113,6 pour la zone euro et d'un point à 113,6 pour l'ensemble de l'UE, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis l'été-automne 2018. Les places européennes prennent donc le contre-pied des indices actions américains qui ont terminé en forte baisse mardi, le S&P 500 ayant ainsi essuyé sa pire séance depuis le mois de mai, avec la remontée sensible des rendements des bons du trésor américain. 'Les investisseurs ont également surveillé Washington, où Janet Yellen a continué d'exhorter les législateurs à relever le plafond de la dette avant le 18 octobre, date prévue à laquelle les États-Unis pourraient manquer de liquidités', expliquait aussi Wells Fargo. Dans l'actualité des valeurs européennes, AstraZeneca prend plus de 2% à Londres, après l'annonce par le laboratoire qu'il va acquérir 100% de Caelum Biosciences pour CAEL-101, un anticorps monoclonal pour le traitement de l'amylose à chaînes légères. ASML gagne près de 2% à Amsterdam, l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs ayant accru ses perspectives à long terme, pointant notamment des mégatendances globales favorables dans le secteur électronique.

