Marché: bien orienté avec les dernières publications information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 11:52

(CercleFinance.com) - L'optimisme domine au sein des places européennes ce vendredi (+0,4% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,9% à Paris), sur fond de publications d'entreprise du jour globalement jugées satisfaisantes par les investisseurs.



En particulier, Richemont bondit de plus de 6% à Zurich, entouré pour la publication de résultats annuels en forte progression pour la maison de luxe, publication accompagnée d'une augmentation de son dividende et d'un programme de rachats d'actions.



Toujours sur le front des résultats trimestriels, les opérateurs saluent de façon plus mesurée ceux de la banque Société Générale (+2% à Paris), de l'assureur Allianz (+1% à Francfort) et du pneumaticien Pirelli (+1% à Milan).



Sur le front macroéconomique, on notera que l'économie du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, selon la première estimation du PIB publiée ce matin par l'office national de statistiques.



Ce dernier a annoncé par ailleurs, pour le mois de mars, une augmentation de la production industrielle de 0,7%, soit sa plus forte croissance séquentielle depuis mai 2021 (+1,4%), ainsi qu'une légère réduction du déficit commercial à 17,9 milliards de livres.



Enfin, les prix à la consommation en France ont augmenté de 5,9% sur un an en avril, après +5,7% en mars, selon l'Insee qui a ainsi confirmé son estimation provisoire. Sur un mois, l'indice s'est accru de 0,6%, après +0,9% en mars.