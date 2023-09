Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: bien orienté avec l'inflation en zone euro information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en hausse sensible ce vendredi (+0,9% à Londres et à Francfort, +1% à Paris), encouragées par des nouvelles rassurantes sur le front de l'inflation dans la zone euro, parues en cours de matinée.



Selon une estimation rapide d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone est en effet estimé à 4,3% en septembre, en baisse sensible par rapport à 5,2% en août, avec des reculs dans chacune des grandes catégories.



'La forte baisse de l'inflation dans la zone euro en septembre est en grande partie due à des effets de base, mais l'inflation sous-jacente a également été inférieure aux attentes', souligne Capital Economics.



'Cela renforce notre point de vue selon lequel la BCE a fini de relever ses taux directeurs', poursuit le bureau d'analyse, qui continue néanmoins de penser qu'elle ne commencera pas à les réduire avant la fin de 2024.



Les regards peuvent maintenant se tourner vers l'indice des prix PCE pour le mois d'août, une mesure cruciale de l'inflation aux Etats-Unis car particulièrement surveillée par la Fed, qui sera dévoilé en début d'après-midi avec les revenus et dépenses des ménages.



Côté valeurs, Commerzbank bondit de 11% à Francfort, salué au lendemain d'une mise à jour par la banque de sa politique de rémunération du capital sous forme de dividendes et de rachats d'actions, pour la période 2023-27.



Adidas affiche aussi des gains vigoureux (+6%), le titre du fournisseur allemand d'articles de sport profitant d'une publication trimestrielle de bonne facture dévoilée par son pair américain Nike au titre de son premier trimestre comptable.