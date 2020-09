Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : bien orienté avec l'indice ZEW Cercle Finance • 15/09/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins sensibles (+0,6% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,2% à Paris), dans le sillage de bonnes nouvelles en provenance de Chine et d'un indice ZEW encourageant. 'Les données d'activité chinoises en août se montrent un peu meilleures que prévu. Le processus de reprise s'est élargi en Chine, ce qui est un signal encourageant suggérant que les perspectives de croissance s'améliorent', souligne Commerzbank. 'Nous avons également récemment relevé les prévisions de croissance du PIB chinois à 1,7% pour 2020, contre 1,0% auparavant', ajoute la banque allemande, prévenant cependant que, 'dans une perspective à moyen terme, des défis demeurent'. En Europe, l'indice ZEW monte encore, de 5,9 points à 77,4 ce mois-ci, là où le consensus l'attendaient vers 70. 'Cette hausse signale que les experts continuent de s'attendre à une reprise notable de l'économie allemande', commente Achim Wambach, le président du ZEW. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre l'indice Empire State et les prix à l'importation, puis la production industrielle pour le mois d'août, cette dernière étant attendue en hausse de 1% par le consensus. Sur le front des valeurs, H&M bondit de 13% sur l'OMX, après l'annonce par la chaine de prêt-à-porter qu'elle évalue, à titre préliminaire, son profit avant impôt pour son troisième trimestre comptable aux environs de deux milliards de couronnes suédoises. FCA s'adjuge 7% à Milan alors que Peugeot cède 1% à Paris, suite à une modification de certains termes de leur accord engageant de fusion à 50/50 pour créer Stellantis, en prenant en compte l'impact sur les liquidités de la crise sanitaire sur l'industrie automobile.

