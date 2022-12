Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: bien orienté avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à prendre du terrain (+0,2% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,5% à Paris), à l'approche de la publication d'un rapport sur l'inflation aux Etats-Unis qui devrait être scruté attentivement dans la perspective de la réunion du FOMC.



Les opérateurs semblent placer quelques espoirs dans un ralentissement de la hausse des prix américains à la consommation, Jefferies anticipant par exemple un taux annuel à 7,2% pour le mois écoulé, à comparer à 7,7% en octobre.



Une tendance à l'accalmie sur le front de l'inflation pourrait inciter le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) à décider une hausse de seulement 50 points de base de ses taux directeurs cette semaine, après quatre tours de vis de 75 points de base.



En attendant, les opérateurs peuvent apprécier l'indice ZEW du climat économique pour l'Allemagne, qui vient de paraitre en hausse pour le troisième mois consécutif, gagnant 13,4 points pour atteindre une valeur de -23,3 dans l'enquête de décembre.



'La grande majorité des experts des marchés financiers s'attendent à ce que le taux d'inflation diminue au cours des prochains mois', explique le président du ZEW Achim Wambach, qui pointe la stabilisation temporaire sur les marchés de l'énergie.



Dans l'actualité des valeurs, easyJet lâche près de 3% à Londres, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'sous-performance' sur le titre de la compagnie à bas coûts, dans une note sur le secteur aérien européen.



Shell gagne par contre 1% après l'annonce d'accords en vue de céder ses participations dans deux projets pétroliers offshore en Malaisie actuellement opérés par le géant malaisien Petronas, pour un montant d'au moins 475 millions de dollars.





