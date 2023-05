Marché: bien orienté avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent (+0,3% à Londres et à Paris, +0,6% à Francfort), au lendemain d'une séance en berne avec le tour de vis supplémentaire annoncé par la Banque Centrale Européenne sur sa politique monétaire.



Pour rappel, son conseil des gouverneurs a décidé de relever ses trois taux directeurs de 25 points de base, estimant que 'l'inflation globale a diminué au cours des derniers mois, mais les pressions sous-jacentes sur les prix restent fortes'.



'L'inflation n'est pas encore rentrée dans le rang mais le resserrement des conditions de crédit est en train de peser sur la demande domestique et in fine sur les prix', réagissait Bruno Cavalier, économiste chez Oddo BHF.



De plus, la BCE a indiqué prévoir de mettre fin aux réinvestissements dans le cadre du programme d'achats d'actifs (APP) à compter de juillet 2023. La baisse du portefeuille APP s'élèvera à 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à fin juin.



Les regards peuvent maintenant se tourner vers le rapport sur l'emploi américain pour le mois d'avril, qui paraitra en début d'après-midi. De bon augure, le cabinet ADP avait surpris positivement mercredi en annonçant la création de près de 300.000 emplois privés.



Ce matin, les opérateurs ont pris connaissance, pour le mois de mars, d'une baisse de 1,2% des ventes de détail dans la zone euro, d'un repli de 1,1% de la production industrielle française et d'un plongeon de 10,7% des commandes industrielles allemandes.



Sur le front des publications d'entreprises du jour, ils saluent le transporteur aérien IAG (+3% à Londres) et surtout le fournisseur d'articles sportifs adidas (+8% à Francfort), mais délaissent la maison de vêtements d'hiver Moncler (-2% à Milan).